MADRID. — La expectación por el regreso de la Formula 1 a la capital del 11 al 13 de septiembre de 2026 en el nuevo circuito del Madring suma un importante componente social. A través de redes sociales y colectivos de aficionados, se está promoviendo una quedada masiva en las gradas bajo el lema «Lleva tu bandera, lleva tu cartel, haz visible tu apoyo».
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Un llamamiento a la solidaridad en las gradas
La iniciativa busca visibilizar la situación de Ceuta e impulsar un mensaje de unidad y apoyo social durante la retransmisión internacional de la carrera. Los organizadores de la iniciativa animan a los asistentes a acudir con banderas oficiales, pancartas y carteles para expresar su respaldo de forma pacífica y visible durante el fin de semana del evento.
Entre las consignas que promueve el grupo organizador para el evento en el trazado de IFEMA – Valdebebas destacan:
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- Consignas principales: Mensajes directos como «Ceuta es España», «Los caballas no están solos», y reivindicaciones orientadas a la seguridad y el apoyo institucional.
- Visibilidad en carrera: El objetivo es hacer coincidir la exhibición de las pancartas en los momentos de mayor audiencia en televisión para trasladar el mensaje al resto del país.
- Valores del evento: Bajo los ejes de Deporte, Solidaridad, España y Ceuta, la propuesta busca combinar el espectáculo automovilístico con la concienciación social.
Se prevé que miles de aficionados se sumen a la propuesta vistiendo los colores de sus respectivas regiones y mostrando su solidaridad a lo largo de las distintas sesiones de entrenamientos, clasificación y la carrera del domingo.