MADRID. — La expectación por el regreso de la Formula 1 a la capital del 11 al 13 de septiembre de 2026 en el nuevo circuito del Madring suma un importante componente social. A través de redes sociales y colectivos de aficiona​dos, se está promoviendo una quedada masiva en las gradas bajo el lema «Lleva tu bandera, lleva tu cartel, haz visible tu apoyo».

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Un llamamiento a la solidaridad en las gradas

La iniciativa busca visibilizar la situación de Ceuta e impulsar un mensaje de unidad y apoyo social durante la retransmisión internacional de la carrera. Los organizadores de la iniciativa animan a los asistentes a acudir con banderas oficiales, pancartas y carteles para expresar su respaldo de forma pacífica y visible durante el fin de semana del evento.

Entre las consignas que promueve el grupo organizador para el evento en el trazado de IFEMA – Valdebebas destacan:

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Consignas principales: Mensajes directos como «Ceuta es España», «Los caballas no están solos», y reivindicaciones orientadas a la seguridad y el apoyo institucional.

Mensajes directos como «Ceuta es España», «Los caballas no están solos», y reivindicaciones orientadas a la seguridad y el apoyo institucional. Visibilidad en carrera: El objetivo es hacer coincidir la exhibición de las pancartas en los momentos de mayor audiencia en televisión para trasladar el mensaje al resto del país.

El objetivo es hacer coincidir la exhibición de las pancartas en los momentos de mayor audiencia en televisión para trasladar el mensaje al resto del país. Valores del evento: Bajo los ejes de Deporte, Solidaridad, España y Ceuta, la propuesta busca combinar el espectáculo automovilístico con la concienciación social.

Se prevé que miles de aficionados se sumen a la propuesta vistiendo los colores de sus respectivas regiones y mostrando su solidaridad a lo largo de las distintas sesiones de entrenamientos, clasificación y la carrera del domingo.