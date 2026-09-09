El ministro del Interior responde a las críticas del Partido Popular asegurando que el Ejecutivo trabaja para revertir la situación de excepcionalidad y destaca el refuerzo de más de 600 agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

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MADRID — El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha salido al paso de las críticas de la oposición para defender el compromiso firme del Ejecutivo con la Ciudad Autónoma tras el repunte migratorio. «No hemos abandonado a los ceutíes», ha aseverado de forma contundente en el Congreso de los Diputados.

En respuesta a las preguntas formuladas por la bancada del Partido Popular durante la sesión de control, el titular de Interior ha enfatizado que la prioridad actual de las instituciones es restablecer la estabilidad operativa en la zona.

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«Estamos trabajando en revertir la situación de excepcionalidad que está pasando y que nos duele a todos para volver a la normalidad lo antes posible», ha subrayado Marlaska.

Refuerzo del despliegue policial

Para rebatir las acusaciones de inacción, el ministro ha puesto en valor el despliegue de recursos humanos trasladados a la zona desde que se inició el episodio crítico. Según las cifras facilitadas por el Ministerio:

Incremento de plantilla: Se ha aumentado en más de 600 efectivos la presencia combinada de la Policía Nacional y la Guardia Civil.

Se ha aumentado en más de la presencia combinada de la Policía Nacional y la Guardia Civil. Cobertura continua: Este contingente de refuerzo se mantiene operativo sobre el terreno desde los primeros momentos de la crisis migratoria para garantizar la seguridad fronteriza y el orden público.

Con esta intervención, el Ejecutivo busca trasladar un mensaje de tranquilidad a la población local mientras se coordinan las actuaciones para gestionar la presión en la frontera.