El Gobierno no prevé aprobar antes de octubre el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2027 y prioriza antes la reforma del sistema de financiación autonómica.

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El Gobierno trabaja ya con un calendario que sitúa la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado de 2027, como mínimo, en octubre, después de reconocer que no podrá cumplir el plazo constitucional para presentar las cuentas antes del 1 de octubre.

Fuentes del Ejecutivo señalan que la prioridad actual es avanzar en la reforma del sistema de financiación autonómica, un compromiso que el Gobierno busca cerrar antes de completar la negociación presupuestaria. «Hay que cumplir con la financiación», trasladan fuentes gubernamentales para justificar este orden de actuaciones.

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La reforma del modelo autonómico recibió el respaldo del Consejo de Política Fiscal y Financiera el pasado 4 de septiembre. La propuesta contempla 20.975 millones de euros adicionales para las comunidades autónomas, aunque el acuerdo solo contó con el apoyo de Cataluña y Canarias. Las comunidades gobernadas por el Partido Popular y también Castilla-La Mancha y Asturias rechazaron el planteamiento.

El siguiente paso será transformar el acuerdo en un proyecto de ley, aprobarlo en el Consejo de Ministros y enviarlo al Congreso, donde el Ejecutivo tendrá que buscar apoyos parlamentarios para su aprobación.

La financiación autonómica tiene además relevancia dentro de las negociaciones del Gobierno con ERC. La formación republicana ha vinculado el cumplimiento del acuerdo sobre el nuevo modelo con futuros pactos, incluida una posible negociación de los Presupuestos.

La Constitución establece que el proyecto presupuestario debe llegar al Congreso al menos tres meses antes de que finalice el ejercicio anterior. Con el calendario actual, el Ejecutivo admite que no llegará a esa fecha y sitúa como primera posibilidad las primeras semanas de octubre para aprobar las cuentas en Consejo de Ministros.

Hacienda inició formalmente la elaboración de los Presupuestos el pasado 5 de junio con la publicación de la orden ministerial correspondiente. Sin embargo, la negociación política todavía se encuentra en una fase inicial.

Este miércoles, el ministro de Hacienda, Arcadi España, mantuvo una reunión con el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, para comenzar las conversaciones dentro del Gobierno de coalición. Desde Hacienda definieron el encuentro como el «pistoletazo de salida» de la negociación.

El Ejecutivo sostiene que mantiene su intención de presentar los Presupuestos de 2027, aunque antes pretende avanzar en la financiación autonómica y en los acuerdos necesarios para lograr apoyos parlamentarios.