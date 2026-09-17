El PP sostiene que la tutela de los menores migrantes no acompañados llegados a Ceuta tras la entrada masiva del 30 de julio corresponde al Estado, mientras el Gobierno defiende que es competencia de la ciudad autónoma.

Lee tambien: Menores migrantes en Ceuta reclaman su traslado a la península durante una concentración en la playa del Trampolín

La situación de los menores migrantes no acompañados llegados a Ceuta tras la entrada masiva del pasado 30 de julio continúa generando diferencias entre el Partido Popular y el Gobierno central. Ambas partes mantienen posiciones enfrentadas sobre quién debe asumir la tutela de estos menores.

Fuentes del PP consideran que la responsabilidad corresponde al Gobierno central y no a la Ciudad Autónoma de Ceuta. Su argumento se basa en que estos menores llegaron dentro de un episodio que califican como una actuación dirigida a alterar el orden público y que, por tanto, no debería tratarse como un caso habitual de llegada irregular.

Lee tambien: El Gobierno asegura que los traslados de menores de Ceuta pueden comenzar en días si existe colaboración

Desde Génova defienden que debe aplicarse el marco del Pacto Europeo sobre Migración y Asilo y sostienen que la situación actual no puede compararse con los cruces puntuales de menores no acompañados que se producen habitualmente en Ceuta u otros puntos fronterizos.

El Gobierno mantiene una posición diferente y señala que la competencia de protección de menores corresponde a la Ciudad Autónoma de Ceuta. Desde Moncloa aseguran que el Estado no puede asumir directamente la tutela ni realizar devoluciones sin que se cumplan los procedimientos establecidos y sin tener en cuenta el interés superior del menor.

El debate se produjo después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, fuera preguntado por la permanencia de menores en las calles de Ceuta y respondiera que la cuestión debía plantearse al presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas.

El PP reclama que se adopten medidas para devolver a Marruecos a las personas que entraron de forma irregular el 30 de julio, incluidos los menores, y rechaza que sean trasladados a la Península. Según fuentes populares, existen mecanismos legales para llevar a cabo estos retornos, aunque consideran que falta voluntad política.

Los populares también han pedido explicaciones al Ejecutivo sobre la relación con Marruecos durante la gestión de la crisis. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, preguntó al Gobierno cuándo fue la última comunicación directa con las autoridades marroquíes desde el inicio de la situación.

Por su parte, el PP descarta una ruptura de relaciones con Marruecos y plantea la necesidad de avanzar en otros pasos antes de llegar a esa situación.