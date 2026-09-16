El Congreso de los Diputados ha aprobado un paquete económico de 300 millones de euros con el objetivo de relanzar la economía de Ceuta. Esta decisión se produce en un contexto político tenso, caracterizado por reproches entre las distintas formaciones políticas.

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La sesión en la Cámara estuvo llena de acusaciones cruzadas, especialmente en relación con la gestión de los menores en la ciudad autónoma. Estos factores han contribuido a un ambiente político cada vez más enrarecido.

Vox, el partido que ha quedado aislado en su oposición, votó en contra del decreto, mostrando su desacuerdo con las decisiones tomadas por el resto de los grupos parlamentarios en este asunto fundamental para el futuro de Ceuta.

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Este paquete de 300 millones busca, entre otras cosas, estimular la economía local, que ha enfrentado múltiples desafíos en los últimos años. La aprobación del decreto es vista como un paso necesario para la recuperación económica de la ciudad.

La votación se produce en un momento crítico para Ceuta, donde la situación económica ha sido objeto de debate y preocupación. Las expectativas sobre el uso efectivo de estos fondos son altas entre los ciudadanos.

La respuesta de los partidos y la ciudadanía ante esta decisión será fundamental para el desarrollo futuro de la economía de Ceuta y su capacidad de afrontar los retos que se presentan.