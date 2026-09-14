La crisis política abierta por Ceuta sigue condicionando al PSOE, donde varias voces sitúan los Presupuestos Generales del Estado como la principal herramienta para cambiar la agenda y recuperar iniciativa.

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En el PSOE consideran que los Presupuestos Generales del Estado pueden convertirse en la principal vía para intentar dejar atrás el impacto político de la crisis de Ceuta. Fuentes socialistas admiten que, a día de hoy, no cuentan con los apoyos necesarios para aprobarlos, pero ven su negociación como una oportunidad para desplazar el foco hacia otros debates.

La idea pasa por hacer coincidir la salida progresiva de la crisis ceutí con el inicio de la negociación presupuestaria. Desde la dirección socialista sostienen que ambas cuestiones deberían avanzar de forma “simultánea” para abrir una nueva etapa política y reducir el peso que Ceuta ha adquirido en la agenda nacional.

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Pedro Sánchez trasladó la semana pasada a sus parlamentarios que todavía queda legislatura y enumeró distintas iniciativas, entre ellas el blindaje constitucional del derecho al aborto, la reducción de las ratios escolares o nuevas normas sobre integridad pública y grupos de interés. Sin embargo, dentro del PSOE hay voces que consideran que ninguna de esas medidas tiene suficiente fuerza para cambiar por sí sola el escenario político.

Algunos dirigentes toman como referencia lo ocurrido en 2019, cuando el rechazo de los Presupuestos precedió a una convocatoria electoral. En ese contexto, hay quienes plantean utilizar las cuentas de 2027 como una especie de programa político que permita defender propuestas en materias como pensiones, vivienda, impuestos o políticas sociales y, si son rechazadas, justificar una posible convocatoria electoral.

No existe consenso, sin embargo, sobre el momento adecuado para poner en marcha esa estrategia. Algunos dirigentes creen que antes debe normalizarse la situación en Ceuta. “Primero tienen que quitar a los inmigrantes de las calles. Que estén bien alojados y atendidos. Para que la sensación de seguridad vuelva a Ceuta. Y entonces, los PGE”, sostiene una fuente socialista.

Otros sectores apuestan por acelerar los tiempos y celebrar elecciones generales antes de las municipales y autonómicas de 2027, con el objetivo de evitar que el desgaste del Gobierno afecte a los candidatos territoriales.

La crisis de Ceuta, por tanto, sigue teniendo un peso central en las reflexiones internas del PSOE sobre el final de la legislatura y sobre cuál debe ser la siguiente gran iniciativa política del Gobierno.