Jupol denuncia una insólita falta de órdenes operativas e información en la Puerta del Sol y una veintena de plazas de toda España, en medio del estallido social tras la muerte de la anciana desahuciada Maricarmen Abascal.

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El Gobierno en funciones de Pedro Sánchez ha dado la consigna explícita a los mandos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de no intervenir ni proceder al desalojo de las numerosas acampadas ilegales instaladas en plazas públicas de una veintena de capitales españolas. Según ha podido conocer este periódico, Moncloa justifica su inacción alegando la condición de interinidad del Ejecutivo tras la convocatoria de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, un argumento que ha causado un hondo estupor y malestar en la cúpula y en las escalas operativas de la Policía Nacional.

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Las mandos policiales coinciden en calificar la directriz de inédita en la historia de la democracia española, recordando que la figura constitucional del Gobierno en funciones nunca ha eximido a la Administración Central de sus obligaciones ordinarias de mantenimiento del orden público y restitución del espacio urbano. La inacción institucional coincide con el repunte de la crispación social por la crisis de la vivienda, tras la marcha fúnebre celebrada este jueves en Madrid por la muerte de Maricarmen Abascal, la anciana de 87 años fallecida dos semanas después de ser desahuciada de su vivienda en Sainz de Baranda.

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Jupol alerta del peligro para la seguridad de agentes y ciudadanos

La inacción de la Delegación del Gobierno ha desatado las alarmas en el seno del movimiento sindical policial. El sindicato mayoritario de la Policía Nacional, Jupol, ha denunciado formalmente el apagón informativo y la ausencia de órdenes de servicio para planificar los dispositivos de seguridad en los puntos de concentración. Según la organización, las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno han dejado de remitir a los mandos los datos operativos imprescindibles para organizar el despliegue de las Unidades de Intervención Policial (UIP) y las Unidades de Prevención y Reacción (UPR).

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Desde Jupol advierten de que la renuncia del Ministerio del Interior a fijar pautas claras compromete de forma directa tanto la integridad física de los funcionarios encargados del orden público como la seguridad de los propios manifestantes y transeúntes. El sindicato subraya que no se trata de una deficiencia burocrática puntual, sino de una omisión deliberada que impide dimensionar adecuadamente los efectivos frente a eventuales altercados en puntos sensibles de la red urbana.

Un mapa de protestas en expansión a lo largo de España

La consigna de permisividad dada a la Policía ha favorecido la consolidación y ampliación del mapa de protestas. La Puerta del Sol de Madrid, donde permanece levantado un altar en homenaje a la mujer fallecida tras ser desahuciada de su vivienda en el distrito de Retiro, se ha convertido en el epicentro de un movimiento que se extiende por la Plaza del Ayuntamiento de Valencia, la Plaza de España de Palma y enclaves céntricos de Barcelona, Sevilla, Málaga, Córdoba, Cádiz, Granada y Alicante.

La red de acampadas y concentraciones por el derecho a la vivienda se reproduce de forma paralela en el norte peninsular —con campamentos asentados en Bilbao, Santander, Oviedo, Santiago de Compostela, Pontevedra y Zaragoza— así como en la Región de Murcia y en los archipiélagos (Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife y Arrecife). La inactividad impuesta por el Ministerio del Interior amenaza con enquistar la ocupación de la vía pública en la antesala de la campaña para las generales del 29-N.