Ceuta — El Hospital Universitario de Ceuta ha hecho públicos los resultados de los análisis clínicos llevados a cabo en relación con las recientes alertas sanitarias en la ciudad autónoma, aclarando por un lado la situación en torno a las muestras de difteria y confirmando por otro el microorganismo exacto que provocó la muerte por meningitis bacteriana de un inmigrante.

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Se descarta la presencia de la toxina diftérica

Tras el estudio microbiológico de las cepas analizadas, el centro hospitalario ha confirmado que no producen la toxina de la difteria. Aunque las pruebas detectaron la presencia de bacterias relacionadas, desde el punto de vista epidemiológico no se consideran casos de difteria propiamente dichos, al carecer de dicha toxina.

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No obstante, las autoridades sanitarias recalcan que esto no significa que las cepas sean inofensivas, por lo que se mantienen los protocolos médicos oportunos para tratar cualquier infección localizada que pueda presentarse.

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Aclaración sobre el caso mortal de meningitis

En cuanto al trágico fallecimiento del inmigrante a causa de una meningitis bacteriana, el centro ha especificado cuál fue el microorganismo causante de la infección. A pesar de la gravedad del suceso, el hospital ha querido llevar tranquilidad a la población al señalar que este caso concreto no requiere la aplicación de medidas de profilaxis (tratamiento preventivo) ni la puesta en marcha de un estudio de contactos estrechos, al no cumplirse los criterios epidemiológicos de transmisión masiva que obliguen a ello.

Con estas precisiones oficiales, el área de sanidad busca disipar dudas y ofrecer información contrastada sobre los recientes episodios clínicos registrados en la localidad.