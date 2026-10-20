MADRID / CEUTA — La ministra de Sanidad, Mónica García, ha destacado la labor esencial que han llevado a cabo los profesionales del hospital público de Ceuta al atender a los inmigrantes y documentar de forma rigurosa las lesiones sufridas, en el marco de las denuncias interpuestas por presuntas agresiones a manos de personal militar.

Lee tambien: Mónica García asegura que el Hospital de Ceuta no está colapsado

Según ha apuntado la titular de Sanidad, el registro clínico y el parte de lesiones elaborado por los sanitarios son herramientas fundamentales para que las autoridades judiciales cuenten con pruebas objetivas que permitan investigar lo sucedido «hasta el final».

Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30 Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis. Suscribirme Acepto recibir el boletín y la política de privacidad. Puedes darte de baja en cualquier momento.

Estas declaraciones se producen mientras continúan abiertas las investigaciones para esclarecer los hechos. Días atrás, el Ministerio de Defensa ya manifestó su disposición a colaborar plenamente con la Justicia con el fin de determinar las responsabilidades del personal desplegado en la ciudad autónoma.

Lee tambien: Los sindicatos médicos piden a Sánchez que intervenga en la huelga y apartan a Mónica García como interlocutora