CEUTA. El Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) ha iniciado esta semana la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de las convocatorias para la Oferta de Empleo Público (OEP) de 2026. Esta convocatoria representa la mayor oferta de empleo en la historia del organismo, con un total de 408 plazas de personal estatutario fijo repartidas en más de 70 categorías profesionales en las áreas de salud de Ceuta y Melilla, así como en el Centro Nacional de Dosimetría de Valencia.

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La OEP 2026 consta de 26 procesos selectivos: 24 mediante el sistema de concurso-oposición (acceso libre y promoción interna) y 2 a través de concurso de méritos, destinados a 35 especialidades médicas y a matronas. Con esta incorporación masiva, las plantillas orgánicas de ambas ciudades autónomas superarán por primera vez las 1.300 plazas fijas cada una, consolidando una reducción de la tasa de temporalidad por debajo del 10 %.

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El plazo para la presentación de solicitudes por vía electrónica será de 20 días hábiles contados a partir del día siguiente a la publicación de cada convocatoria en el BOE, proceso que comenzó el pasado lunes 5 de octubre y continuará de forma escalonada en los próximos días.

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