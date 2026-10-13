La escasa participación del centrocampista portugués, repartida entre el Real Madrid y su selección, genera interrogantes ante el decisivo tramo de competición europea.

MADRID — La situación del centrocampista portugués Bernardo Silva ha comenzado a generar sorpresa e incertidumbre en el entorno futbolístico. Según analiza el diario AS, el jugador acumula apenas 15 minutos disputados en el último mes, un bagaje insólitamente bajo para un futbolista de su jerarquía y recorrido internacional.

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Esta alarmante inactividad cobra mayor relevancia dada la exigencia del calendario y la inminencia de los grandes compromisos continentales de la Champions League.

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Un mes sin ritmo de competición

El balance de minutos de Bernardo Silva desde mediados de septiembre se resume en dos breves intervenciones de testimonio:

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8 minutos con el Real Madrid: Su presencia sobre el terreno de juego con el conjunto blanco en el último mes ha sido prácticamente testimonial, concentrándose en el tramo final del derbi.

Su presencia sobre el terreno de juego con el conjunto blanco en el último mes ha sido prácticamente testimonial, concentrándose en el tramo final del derbi. 7 minutos con Portugal: Durante el reciente parón internacional de selecciones, el medio luso apenas tuvo participación con el combinado portugués.

Dudas ante la exigencia del calendario

El cuerpo técnico afronta el reto de gestionar la puesta a punto del futbolista sin arriesgar su estado físico pero con la urgencia de dotarle de ritmo competitivo. La falta de continuidad de un jugador clave en la creación de juego deja abierto el interrogante de cuándo recuperará su rol protagonista en las alineaciones del equipo.