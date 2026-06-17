El Real Madrid ha hecho oficial la incorporación de Bernardo Silva, quien llega libre tras finalizar su vinculación con el Manchester City. A punto de cumplir 32 años el próximo 10 de agosto, el internacional portugués firma un contrato por dos temporadas, quedando vinculado a la entidad madridista hasta el año 2028.

La operación se ha resuelto con extrema rapidez en los despachos de Chamartín, desbaratando los planes de otros pretendientes de peso en el fútbol español.

La llamada decisiva de Mourinho

El futuro del centrocampista parecía encauzado hacia la Ciudad Condal. Tras despedirse del Manchester City a finales de mayo, el futbolista alcanzó un principio de acuerdo con el Barcelona. El Atlético de Madrid también se mantuvo firme en la puja para hacerse con sus servicios.

Sin embargo, el escenario cambió de forma drástica a partir del 6 de junio, cuando José Mourinho incluyó formalmente el nombre del luso en su lista de peticiones para el nuevo proyecto blanco. La insistencia del técnico fue clave: una llamada telefónica directa del entrenador portugués el pasado 11 de junio terminó por convencer a Bernardo Silva, acelerando un acuerdo que se cerró esa misma tarde. El jugador ya ha superado el reconocimiento médico pertinente en la concentración de su selección.

Trayectoria de nivel y plenas garantías físicas

Bernardo Silva abandona el Manchester City convertido en una leyenda de la institución inglesa, donde ha disputado 460 partidos y ha conquistado un total de 19 títulos, incluyendo una Liga de Campeones y seis trofeos de la Premier League.

A pesar de superar la barrera de los 31 años, los informes médicos avalan su contratación. En la última década solo ha registrado ocho dolencias musculares, perdiéndose únicamente once encuentros oficiales por este motivo. Su despliegue físico sobre el terreno de juego, donde promedia con regularidad distancias superiores a los 13 kilómetros por partido, complementará un perfil técnico caracterizado por la polivalencia, la visión de juego y el liderazgo posicional.

La presentación oficial del futbolista luso tendrá lugar el próximo mes de julio en el estadio Santiago Bernabéu, coincidiendo con el inicio formal de la nueva etapa deportiva del club.