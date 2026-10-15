ROMA — La salud del Papa León XIV experimenta una mejoría notable. Dos días después de someterse a una compleja intervención quirúrgica en la que se le extirpó un tumor cancerígeno en el lóbulo inferior del pulmón derecho, el parte médico oficial emitido por la Santa Sede señala que el Pontífice evoluciona «con normalidad» y sin incidencias destacables en su postoperatorio.

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Los especialistas que supervisan su recuperación en el hospital romano han destacado los resultados positivos de una radiografía de tórax practicada al Santo Padre, prueba que ha certificado la buena respuesta y cicatrización del área pulmonar afectada. Tras pasar una noche tranquila, el líder católico ha retomado progresivamente sus rutinas cotidianas: se ha levantado de la cama de forma autónoma, ha desayunado y ha completado con éxito su primera sesión de fisioterapia, centrada en ejercicios de movilidad motora y recuperación respiratoria.

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A la espera de las pruebas definitivas

A pesar del tono tranquilizador transmitido desde el equipo médico y el Vaticano, el estado del Papa sigue acaparando la atención internacional tras el giro imprevisto que la noticia ha supuesto para la agenda de la Curia. Los facultativos continentales continúan a la espera de recibir los resultados definitivos de los análisis moleculares e histológicos de los tejidos y ganglios linfáticos extraídos durante la operación quirúrgica, claves para determinar si será preciso aplicar algún tratamiento complementario en las próximas semanas.

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