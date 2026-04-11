En una jornada marcada por la dualidad entre la diplomacia y el conflicto armado, las delegaciones de Estados Unidos e Irán han concluido este sábado la primera fase de sus negociaciones directas en Islamabad, Pakistán. Según fuentes diplomáticas, el encuentro ha cerrado con señales de «optimismo» y el intercambio de las primeras actas de acuerdo para un posible alto el fuego.

Avances diplomáticos en Pakistán

La delegación estadounidense, encabezada por el vicepresidente J.D. Vance, y los representantes de Teherán iniciaron los contactos bajo un fuerte dispositivo de seguridad en la denominada «Zona Roja» de la capital pakistaní. Tras horas de diálogo, ambas partes han comenzado a intercambiar borradores que incluyen puntos críticos como la retirada de tropas y la autoridad sobre el estratégico estrecho de Ormuz.

A pesar de los avances, la desconfianza sigue siendo el mayor obstáculo. Irán ha advertido de que no habrá un acuerdo definitivo si se priorizan exclusivamente los intereses de Israel, mientras que el presidente Donald Trump ha mantenido su retórica agresiva, asegurando que el estrecho de Ormuz «pronto estará abierto» y advirtiendo a Teherán contra el cobro de tarifas a los petroleros.

El frente militar: Israel intensifica ataques en Líbano

Mientras los diplomáticos se sientan a la mesa, el ruido de los bombardeos no cesa en el terreno. Israel ha lanzado una ofensiva masiva contra más de 200 objetivos de Hezbolá en Líbano en las últimas 24 horas. Estos ataques han dejado al menos 13 muertos en la capital libanesa y otras zonas del país, según fuentes locales.

El gobierno de Benjamin Netanyahu ha reiterado que las operaciones contra Hezbolá continuarán «donde sea necesario», a pesar de que está previsto que Israel inicie sus propias conversaciones de paz con el gobierno de Líbano el próximo martes en Washington.

Reacciones internacionales

El avance de las conversaciones en Islamabad ha generado una leve recuperación en las bolsas europeas y una estabilización en los precios del petróleo. Por su parte, el papa León XIV ha lanzado un llamamiento urgente a los líderes mundiales desde el Vaticano: «¡Deténganse! ¡Es tiempo de paz! Siéntense en mesas de diálogo y mediación».

En el ámbito diplomático europeo, España ha confirmado la reapertura de su embajada en Teherán para apoyar los esfuerzos de mediación, una decisión que ha sido duramente criticada por el Gobierno de Israel.

Se espera que una nueva ronda de contactos tenga lugar esta misma noche o durante la jornada del domingo para intentar consolidar el cese de las hostilidades.