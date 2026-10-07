Borja Sémper acusa al presidente del Gobierno de un «dudoso apego democrático» al recurrir al órgano de guardia tras el rechazo del Congreso y desmarca al partido de las dudas sobre el voto por correo planteadas por Isabel Díaz Ayuso.

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MADRID — El portavoz del Partido Popular, Borja Sémper, ha criticado duramente este martes la estrategia del Ejecutivo de volver a aprobar los decretos-leyes de vivienda para tramitarlos a través de la Diputación Permanente tras su derogación en el Congreso. Sémper ha tildado de «inquietante» la justificación ofrecida por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al afirmar que el Parlamento había «dado la espalda a la gente» al rechazar la norma, acusando al líder socialista de adoptar una actitud propia del absolutismo: «Es decir, ‘L’État, c’est moi’, yo soy el representante del pueblo y el Congreso de los Diputados no».

En declaraciones a Radio Nacional de España (RNE), el dirigente conservador ha denunciado una utilización «de quita y pon» de la legitimidad de las instituciones democráticas. Aunque Sémper ha admitido la legalidad formal del procedimiento ejecutivo, ha advertido de que «subvertir la voluntad del Congreso» vulnera las normas no escritas de la gobernanza institucional, trazando un paralelismo con otras decisiones del Ejecutivo: «También se podía hacer una amnistía, obviamente, y se hizo. La cuestión es si políticamente es aceptable».

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Matices sobre el voto por correo, la huelga sindical y la acampada de Sol

En el plano interno, el portavoz popular ha buscado fijar la posición oficial del partido respecto al sistema electoral tras los recelos vertidos por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sobre el voto por correo. Sémper ha precisado que en el PP «no hay un cuestionamiento de fondo del voto por correo, sino una prevención fruto de lo vivido», garantizando que el sistema electoral español es plenamente garantista y haciendo un llamamiento a la participación masiva de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre «por tierra, mar y aire».

Asimismo, Sémper ha valorado la huelga general anunciada por las centrales sindicales para las próximas fechas, calificándola de «decisión eminentemente política» concebida para favorecer la estrategia electoral de Pedro Sánchez. Por último, al ser consultado sobre la permanencia de la protesta ciudadana instalada en la Puerta del Sol de Madrid, el portavoz de la formación conservadora ha manifestado que dicha movilización «ha tocado a su fin» y debe ser levantada.