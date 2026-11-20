MADRID, 20 de noviembre de 2026. — La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reconocido en una entrevista publicada este viernes por el medio estadounidense Bloomberg que su Ejecutivo cometió un fallo al comunicar la adquisición de un ático en el distrito madrileño de Chamberí, valorado en 6,3 millones de euros. Según recoge el diario El País, se trata de la primera ocasión en la que la dirigente autonómica admite una equivocación respecto a esta operación.

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«El ático fue un error. No por lo que hicimos sino por cómo lo explicamos», declaró Díaz Ayuso al medio financiero, sin aportar detalles adicionales sobre las fallas concretas en la estrategia de comunicación del pasado mes de julio.

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El origen de la polémica y el estado judicial

De acuerdo con la información publicada por El País, la controversia se desencadenó el 29 de julio, cuando salió a la luz que el Gobierno regional había adquirido el inmueble tres meses antes sin hacerlo público. Tras las primeras informaciones y diversas contradicciones en las explicaciones oficiales, el Ejecutivo madrileño anunció la puesta en venta de la propiedad en menos de 48 horas.

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Actualmente, la situación del inmueble y de la operación presenta dos frentes abiertos:

Falta de comprador: La administración autonómica todavía no ha concretado la venta del ático.

La administración autonómica todavía no ha concretado la venta del ático. Investigaciones en curso: El Tribunal de Cuentas analiza la compra al considerarla un uso de fondos públicos «carente de justificación legal». De forma paralela, un juzgado de Plaza de Castilla mantiene el caso abierto desde hace meses, aunque la instrucción se encuentra paralizada a la espera de que la Fiscalía se pronuncie sobre si el tribunal tiene competencias para investigarlo.

Proyección política y futuro en Madrid

Más allá de la gestión del inmueble, el reportaje de Bloomberg analiza el peso político de Díaz Ayuso en la campaña electoral del 29-N, destacando su influencia a pesar de no concurrir como candidata. El medio internacional la sitúa dentro de una «nueva generación de mujeres conservadoras» junto a figuras europeas como la italiana Giorgia Meloni, la francesa Marine Le Pen, la británica Kemi Badenoch y la alemana Alice Weidel.

En cuanto a sus planes a medio y largo plazo, la presidenta madrileña reiteró que no se integrará en un eventual Ejecutivo nacional liderado por Alberto Núñez Feijóo, justificando su postura en que no se sentiría «libre en un Gobierno presidido por otra persona». De este modo, confirmó que su objetivo inmediato es revalidar su mandato en la Comunidad de Madrid en los comicios de mayo para gobernar hasta 2031.

No obstante, al ser cuestionada sobre la posibilidad de aspirar a la presidencia del Gobierno de España en el futuro, Díaz Ayuso dejó la puerta abierta a nuevos escenarios: «Soy consciente de cuándo estoy en plena forma y cuándo algo me queda grande o me he cansado. Y si en el futuro hay otras labores, genial».