El Partido Popular de Ceuta ha presentado una serie de propuestas con el objetivo de resolver el problema de la vivienda en la región. Entre las medidas anunciadas se incluye una reducción del 60% en los impuestos destinados a los jóvenes.

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Además, el plan contempla la movilización de suelo público y la construcción de un millón de casas. Asimismo, se plantean medidas para poner fin al fenómeno de la okupación.

Publicación original de Partido Popular de Ceuta: ver en redes sociales.

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