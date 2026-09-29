Redondo Pacheco, miembro de Vox Ceuta, ha insistido en la necesidad de abordar lo que considera una invasión directa y orquestada por el reino de Marruecos, en lugar de tratarla como una crisis migratoria.

Lee tambien: Vox Ceuta comparte intervención de Redondo sobre crisis migratoria

Durante una declaración compartida por la cuenta oficial de Vox Ceuta, Pacheco enfatizó la urgencia de actuar con contundencia frente a esta situación.

Publicación original de @Vox_Ceuta: ver en redes sociales.

Lee tambien: Redondo Pacheco invita a la izquierda a visitar Ceuta