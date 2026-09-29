Ignacio Garriga, representante de VOX, ha expresado su preocupación por el aumento de campamentos en las playas de Ceuta, ocupadas por marroquíes, una situación que califica como «una invasión».

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Garriga sostiene que la única solución ante este fenómeno es la expulsión de los ocupantes hacia Marruecos por diversos medios, incluidos tren, barco, autobús, avión e incluso a pie.

Publicación original de @Vox_Ceuta: ver en redes sociales.

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