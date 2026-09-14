El miembro de Vox, @joseafuster, se pronuncia sobre la necesidad de aplicar el artículo 102 para juzgar al presidente Sánchez por traición. El partido exige saber qué ha ocurrido, que se investigue y se asuman responsabilidades.

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Además, Vox pide a todos los partidos que muestren claramente su postura en un momento decisivo para España.

Publicación original de @vox_es: ver en redes sociales.

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