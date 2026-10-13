El PSOE de Ceuta ha definido los nombres con los que concurrirá en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, pendientes de ratificación por los órganos regionales y federales del partido.

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Decisión de la militancia del PSOE de Ceuta

En una asamblea celebrada este martes, poco más de treinta dirigentes y militantes socialistas aprobaron la candidatura propuesta para que Adil Mohamed encabece la lista al Congreso de los Diputados por la circunscripción de Ceuta, obteniendo 18 votos. Luisma Tovas quedaría como suplente, con 12 apoyos.

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En lo que respecta al Senado, se propuso a Blanca Gómez y a Sebastián Guerrero, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Ceuta, como aspirantes a los dos escaños que corresponden a la ciudad autónoma en la Cámara Alta.

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Dichas candidaturas deberán pasar ahora los procedimientos internos del partido, comenzando por el Comité Regional y culminando con la ratificación final por parte de la dirección federal del PSOE. Este último paso se prevé durante el Comité Federal que se celebrará este sábado en Fuenlabrada (Madrid), donde también se formalizará la candidatura de Pedro Sánchez a la Presidencia del Gobierno.

Normativa electoral y antecedentes en Ceuta

Ceuta constituye una circunscripción electoral unipersonal para el Congreso de los Diputados, por lo que se elige un solo diputado. Para el Senado, corresponde elegir dos senadores mediante sufragio mayoritario plurinominal; cada elector puede emitir hasta dos votos para candidatos individuales, aunque estos aparezcan bajo partidos políticos. ([senado.es])

En las elecciones generales del 23 de julio de 2023, el PSOE obtuvo en Ceuta 11.299 votos para el Congreso, lo que representó el 34,00 % de los votos válidos, pero no alcanzó para hacerse con el escaño. ([elperiodicodeceuta.es])

Para el Senado en esa misma cita electoral, la candidatura del PSOE encabezada por María Blanca Gómez Serra fue la más votada dentro de su partido —junto con Miguel Señor— pero resultó insuficiente para ganar uno de los dos escaños, que fueron para el PP. Blanca Gómez obtuvo 10.672 votos, el segundo mejor resultado tras los candidatos populares. ([resultados-elecciones.rtve.es])

Relevancia de las candidaturas propuestas

La elección de Adil Mohamed para el Congreso supone que el PSOE de Ceuta quiere presentar a alguien con visibilidad local al frente de la única plaza que se disputa en dicha circunscripción electoral. La selección de Blanca Gómez, que ya fue cabeza de lista al Senado en 2023, y de Sebastián Guerrero, quien ocupa el cargo de portavoz en la Asamblea, responde a mantener figuras reconocidas con experiencia política en la candidatura al Senado.

Esta decisión se produce en un contexto en el que el PSOE debe movilizar a su militancia local y aumentar el apoyo en Ceuta si pretende arrebatar al PP los escaños en ambas cámaras. Dado que los procedimientos internos requieren aún aprobación regional y federal, las candidaturas podrían sufrir ajustes, aunque hasta ahora han sido aprobadas en la asamblea con el respaldo suficiente.