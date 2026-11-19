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El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Vivas, ha manifestado su interés en que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, responda a una serie de cuestiones en caso de que visite Ceuta.

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En una entrevista con Susanna Griso en el programa Espejo Público, Vivas también ha planteado la posibilidad de llevar a cabo un debate entre ambos, destacando su función como alcalde de una ciudad que cuenta con 83.000 habitantes.

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La propuesta de Vivas se produce en un contexto de actualidad política y podría abrir la puerta a un diálogo importante entre el Gobierno central y la administración local de Ceuta.