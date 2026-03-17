El mes sagrado del ayuno y la reflexión para casi dos millones de musulmanes en España concluirá el próximo 19 de marzo, dando paso a la gran «Fiesta de la Ruptura».

El calendario islámico avanza y con él una de las tradiciones espirituales más seguidas en todo el mundo. El Ramadán 2026, que comenzó el pasado 18 de febrero (correspondiente al año 1447 de la Hégira), se encuentra ya en sus últimos días de observancia. Este periodo de ayuno, oración y purificación del alma, que une a millones de fieles, tiene ya fijada su fecha de finalización y el inicio de las esperadas celebraciones del Eid al-Fitr.

Basado en el ciclo lunar hijri, el Ramadán de este año ha visto adelantadas sus fechas respecto al ejercicio anterior, desplazándose unos 10 u 11 días en el calendario gregoriano. En España, cerca de dos millones de personas siguen esta práctica, adaptando los horarios de ingesta de alimentos a la salida y puesta del sol según la latitud de cada ciudad.

El 19 de marzo: último día de ayuno

Según las previsiones astronómicas y la observación lunar que coordina la Comisión Islámica de España, el Ramadán 2026 finalizará el jueves 19 de marzo. Esa jornada marcará la última ruptura del ayuno (iftar) al atardecer, poniendo fin a un mes de abstinencia de comida, bebida y comportamientos negativos desde el alba hasta el ocaso.

A lo largo de estas semanas, los fieles han seguido una rutina marcada por el suhur —la comida nutritiva antes del amanecer— y el iftar, momento en el que las familias se reúnen para compartir sopas, dulces y dátiles. En ciudades como Madrid o Granada, las mezquitas han vuelto a ser centros de comunidad, organizando cenas colectivas que refuerzan la empatía hacia los más necesitados, uno de los pilares fundamentales de este mes sagrado.

Eid al-Fitr: el inicio de la gran celebración

La conclusión del ayuno da paso inmediato al Eid al-Fitr, la denominada «Fiesta de la Ruptura del Ayuno», que comenzará oficialmente el 20 de marzo de 2026. Esta festividad, que se prolonga durante tres días, representa una de las fechas más alegres del calendario musulmán.

La jornada del 20 de marzo se iniciará con oraciones comunitarias al amanecer. Es tradición el intercambio de regalos, el estreno de ropas nuevas y las visitas a familiares y amigos bajo el saludo de «Eid Mubarak» (Fiesta Bendita). Además, cobra especial relevancia la zakat al-fitr, una limosna obligatoria consistente en unos 3-5 kg de alimentos básicos por persona, destinada a asegurar que las familias con menos recursos también puedan participar de la festividad.

Previsiones para el próximo año

La naturaleza lunar del calendario islámico hará que, de cara a 2027, el Ramadán vuelva a adelantarse. Las estimaciones sitúan el inicio del mes sagrado alrededor del 7 de febrero, finalizando el 8 de marzo para celebrar el Eid al-Fitr el día 9 de marzo de 2027. Como es habitual, estas fechas quedarán sujetas a la confirmación definitiva mediante el avistamiento de la luna nueva de Shawwal.