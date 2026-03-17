El proyecto, que cuenta con una inversión de más de 900.000 euros, ofrecerá terapias gratuitas y apoyo familiar a niños de hasta tres años.

Un respiro para las familias ceutíes

El Consejo de Gobierno ha dado un paso decisivo para la inclusión infantil en la ciudad. Bajo la coordinación de la Consejería de Hacienda, Transición Económica y Transformación Digital, se ha aprobado la contratación de un servicio especializado de atención temprana.

Este programa no solo busca intervenir directamente con los menores que presentan trastornos en su desarrollo o riesgo de padecerlos, sino que pone el foco en el acompañamiento integral a sus familias, quienes recibirán orientación y seguimiento personalizado.

Detalles clave del nuevo servicio

La iniciativa se integra dentro del marco del Fondo Social Europeo Plus (FSE+) para el periodo 2021-2027, asegurando así una base sólida de financiación y continuidad.

Población objetivo: Niños y niñas de 0 a 3 años .

Niños y niñas de . Capacidad inicial: Se estima atender a entre 22 y 25 menores .

Se estima atender a entre . Instalaciones: El servicio se prestará en un local de al menos 150 m² , diseñado para la atención simultánea.

El servicio se prestará en un local de al menos , diseñado para la atención simultánea. Gratuidad: El programa será totalmente gratuito y funcionará como complemento a la labor de las guarderías públicas.

Equipo multidisciplinar y presupuesto

Para garantizar una atención de calidad, la empresa adjudicataria —gestionada a través de la sociedad municipal Procesa— deberá contar con un equipo de profesionales especializados:

Perfil Profesional Funciones Psicólogos (2) Evaluación y terapia conductual/emocional. Logopeda Desarrollo del lenguaje y comunicación. Educador Intervención pedagógica y apoyo en el aula. Personal Administrativo Gestión y atención al ciudadano.

La inversión total asciende a 913.600 €, de los cuales el 85% proviene de fondos europeos y el 15% restante es aportado por la Ciudad Autónoma. El presupuesto se ejecutará de forma progresiva hasta el año 2028.

Detección precoz como prioridad

El portavoz del Gobierno y consejero de Presidencia, Alberto Gaitán, ha subrayado que este gasto plurianual es fundamental para «promover la inclusión y el bienestar» desde las etapas más tempranas de la vida. Con este movimiento, Ceuta busca reducir las listas de espera y asegurar que ningún menor pierda la ventana de oportunidad que ofrece la intervención precoz.