La comunidad musulmana en España, que ya supera los 2,4 millones de personas, se prepara para el inicio del Ramadán. Según los cálculos astronómicos, el mes de ayuno y reflexión espiritual comenzará este martes 17 de febrero, marcando un periodo de devoción que se extenderá hasta mediados de marzo.

El Ramadán es el noveno mes del calendario islámico y representa uno de los momentos más significativos para los creyentes. En España, su relevancia es tal que ciudades como Ceuta y Melilla incluyen festividades relacionadas en sus calendarios laborales oficiales. Al tratarse de un calendario lunar, las fechas varían cada año, adelantándose aproximadamente diez días en cada ejercicio.

Fechas clave para el Ramadán 2026

Aunque el inicio oficial depende del avistamiento del primer cuarto creciente de la luna (confirmado por comités especializados, generalmente desde Arabia Saudí), las previsiones para este año son las siguientes:

• Inicio del Ramadán: martes, 17 de febrero de 2026.

• Fin del Ramadán: jueves, 19 de marzo de 2026.

• Celebración del Eid al-Fitr: noche del jueves 19 al viernes 20 de marzo.

El mes sagrado llega este año justo después de las festividades de Carnaval, iniciando un ciclo de 29 o 30 días de ayuno que concluirá coincidiendo con la festividad de San José en el calendario civil español.

Los pilares y el propósito del ayuno

El ayuno (sawm) es uno de los cinco pilares del Islam, junto con la fe (shahada), la oración (salat), la caridad (zakat) y la peregrinación a La Meca (hajj). Durante las horas de sol, los musulmanes practicantes se abstienen de comer, beber, fumar o mantener relaciones sexuales.

Sin embargo, el propósito va más allá de lo físico. Según el Corán, el objetivo primordial es alcanzar la piedad y la autodisciplina. Es un tiempo para:

1. Purificación espiritual: Limpiar el alma de impurezas y pensamientos negativos.

2. Solidaridad: Experimentar la privación para empatizar con los más necesitados y reforzar la caridad.

3. Conexión con el Corán: Conmemorar el mes en el que el libro sagrado fue revelado al profeta Muhammad.

Excepciones y vida comunitaria

La religión islámica contempla excepciones para aquellas personas a quienes el ayuno pueda perjudicar su salud. No están obligados a realizarlo los menores de edad, ancianos, personas enfermas, mujeres embarazadas, lactantes o con el periodo, así como viajeros en trayectos largos.

En el ámbito social, el Ramadán transforma el ritmo de las ciudades con una gran población musulmana. Al atardecer, las familias se reúnen para el Iftar (la ruptura del ayuno), un momento de alegría y fraternidad donde abundan los dátiles, la leche y platos tradicionales compartidos con vecinos y allegados.