El parlamentario ceutí reclama la creación de una guía nacional y un abordaje multidisciplinar para combatir una patología que afecta al 4,6 % de la población adulta y tiene un impacto crítico en el ámbito laboral.

El senador del Partido Popular por Ceuta, Abdelhakim Abdesselam, ha comparecido en la Cámara Alta para denunciar la falta de una respuesta estructurada ante el eczema crónico de manos grave. Durante su intervención, el senador advirtió que esta enfermedad inflamatoria no solo permanece infradiagnosticada e infradeclarada en España, sino que conlleva graves consecuencias sanitarias, sociales y económicas.

Una patología con rostro laboral

Abdesselam aportó datos de especialistas y asociaciones de pacientes que sitúan la prevalencia de la enfermedad en el 4,6 % de los adultos, siendo especialmente prevalente en la franja de los 30 a 39 años. El dato más alarmante se traslada al sector productivo: el 80 % de las dermatosis profesionales están vinculadas a esta patología.

Sectores como la sanidad (donde afecta a más del 20 % de médicos y enfermeras), la industria manufacturera, la construcción, la peluquería y la limpieza son los más vulnerables debido a la exposición constante a irritantes, el lavado frecuente de manos y el uso prolongado de guantes.

«Se trata de una enfermedad dolorosa, visible y potencialmente invalidante, con repercusiones que trascienden lo físico para golpear la estabilidad emocional y laboral de los pacientes», afirmó el senador.

El impacto económico de las bajas

La urgencia de un plan nacional también se justifica en cifras macroeconómicas. Según los datos expuestos:

El 35 % de los pacientes ha solicitado bajas laborales en el último año.

ha solicitado bajas laborales en el último año. En el 20 % de los casos, la incapacidad alcanza hasta cuatro semanas anuales .

. En 2025, el coste total de las bajas laborales en España ascendió a 32.000 millones de euros (aproximadamente el 1 % del PIB).

Una hoja de ruta para España

Ante este escenario, Abdelhakim Abdesselam ha urgido a las autoridades competentes a desarrollar una guía nacional para el diagnóstico, prevención y tratamiento del eczema crónico de manos, de la que el país carece actualmente.

El senador propuso un plan de acción basado en tres pilares:

Consenso Clínico: Crear un documento de referencia entre sociedades médicas y profesionales de Medicina del Trabajo. Abordaje Multidisciplinar: Integrar la Atención Primaria, la medicina laboral y la especializada, reforzando la financiación de nuevas terapias. Protección del Trabajador: Implementar medidas que eviten el abandono laboral, como la adaptación de puestos de trabajo o la reubicación profesional.

Finalmente, Abdesselam hizo especial hincapié en el impacto social de la enfermedad, especialmente en jóvenes, donde afecta severamente a la autoestima y la imagen corporal, reclamando por ello más campañas de sensibilización y la creación de «escuelas de pacientes»