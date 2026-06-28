Este domingo, 28 de junio de 2026, el tiempo en Ceuta se presenta estable y benévolo, con datos de la AEMET que apuntan a cielo poco nuboso durante el día. Las temperaturas se mueven en un rango claro para la jornada: máxima de 28°C y mínima de 20°C, con sensación térmica que llega hasta 29°C.

En cuanto al ambiente, el viento sopla desde el oeste (O) con una velocidad de 20 km/h. La probabilidad de precipitación es del 0%, así que no se esperan lluvias, y la jornada se completa con humedad relativa entre 45% y 85% y un índice UV máximo de 9, propio de situaciones de sol fuerte.

Previsión para los próximos días

De cara a lunes, 29 de junio, la AEMET mantiene la tendencia de estabilidad pero con un ligero descenso de temperaturas: se esperan 26°C como máxima y 20°C como mínima. El cielo estaría despejado y el viento volvería a ser protagonista, esta vez desde el noreste (NE), con 15 km/h de intensidad.

El martes, 30 de junio recupera algo de calor y aumenta la nubosidad: máxima de 27°C y mínima de 22°C, con intervalos nubosos. El viento quedaría fijado desde el este (E) a 15 km/h. Para miércoles, 1 de julio, la AEMET indica máximas de 27°C y mínimas de 22°C, aunque en el dato aportado no figura el estado del cielo y tampoco se ha especificado la velocidad del viento, que aparece en blanco.

Resumen del día en Ceuta

Temperatura máxima: 28°C

28°C Temperatura mínima: 20°C

20°C Estado del cielo: Poco nuboso

Poco nuboso Viento: O, 20 km/h

O, 20 km/h Probabilidad de precipitación: 0%

0% Humedad: 45% a 85%

45% a 85% Índice UV máximo: 9

Recomendaciones

Con un UV máximo de 9, conviene protegerse del sol (gafas, gorra y crema) especialmente en las horas centrales. No hay lluvia (0%), pero el viento del oeste (20 km/h) puede sentirse en paseos y actividades al aire libre; y al mantener una mínima de 20°C, una prenda ligera puede ser suficiente si bajas el ritmo por la tarde o al anochecer.