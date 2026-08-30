AEMET prevé para Ceuta este domingo 30 de agosto de 2026 cielo despejado, con máximas de 26°C y mínimas de 18°C.

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El viento del Este (E) soplará moderado, alrededor de 10 km/h. La probabilidad de precipitación es del 0% y la humedad se moverá entre 65% y 100%. La sensación térmica coincide con las temperaturas previstas. Atención al índice UV, que alcanza un 8.

Previsión para los próximos días

Lunes 31 de agosto: AEMET mantiene la estabilidad: máxima 26°C, mínima 20°C, cielo nuboso y viento del Este (E) a 10 km/h. No se esperan precipitaciones.

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Martes 1 de septiembre: Cambio a muy nuboso con 26°C de máxima y 21°C de mínima; se prevén lluvias escasas y el viento del Este podría aumentar hasta 20 km/h.

Miércoles 2 de septiembre: la previsión indica máxima 26°C y mínima 23°C, pero en los datos aportados aparece un campo vacío para el estado del cielo y no se ha proporcionado la velocidad del viento.

Resumen del día en Ceuta

Temperatura máxima: 26°C

26°C Temperatura mínima: 18°C

18°C Estado del cielo: Despejado

Despejado Viento: E (Este) a 10 km/h

E (Este) a 10 km/h Probabilidad de precipitación: 0%

0% Humedad relativa: 65% a 100%

65% a 100% Índice UV máximo: 8

Recomendaciones

Índice UV 8: protección solar (crema, gafas y gorra) en las horas centrales. El viento del Este puede refrescar; lleve una prenda ligera para la tarde-noche si sale pasado el atardecer. Las mínimas de 18°C aconsejan contar con una capa extra para dormir si siente frío.

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