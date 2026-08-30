Domingo 30 de agosto de 2026: según los datos municipales publicados por AEMET, las máximas previstas van de 24°C en A Coruña a 36°C en Sevilla; el norte —especialmente Bilbao y el área coruñesa— presenta más nubosidad y opciones de lluvia.

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Las mínimas oscilan entre 16°C en el norte peninsular más fresco y 24°C en Las Palmas de Gran Canaria.

Norte peninsular

Será la zona más activa. En Bilbao se esperan máx 27°C y mín 16°C, muy nuboso con lluvia escasa y 100% de probabilidad de lluvia; viento del NO a 20 km/h, que acentuará la sensación de frescor.

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En A Coruña (otras) habrá intervalos nubosos con lluvia escasa, con máx 24°C, mín 18°C, viento del O a 15 km/h y 60% de probabilidad de lluvia; se trata de inestabilidad localizada, no de un episodio generalizado.

Centro peninsular

Predomina el tiempo estable. Madrid: máx 32°C, mín 17°C, cielo despejado y viento del SO a 15 km/h (probabilidad de lluvia 0%).

Zaragoza registrará máx 35°C y mín 18°C, con despejado y viento del C a 0 km/h (calma); probabilidad de lluvia 0%.

Sur peninsular

El sur mantiene máximas altas y cielos despejados. En Ceuta se prevén mín 18°C y máx 26°C, cielo despejado y viento del E a 10 km/h (probabilidad de lluvia 0%).

Sevilla alcanzará máx 36°C y mín 18°C, con despejado, viento SO a 5 km/h y 0% de probabilidad de precipitación; la sensación térmica será claramente estival.

Mediterráneo

Barcelona: máx 31°C, mín 23°C, despejado y viento S a 10 km/h (probabilidad de lluvia 0%).

València: máx 29°C, mín 20°C, despejado y viento SE a 10 km/h (probabilidad de lluvia 0%).

Islas Baleares

En Palma se esperan máx 31°C y mín 22°C, con despejado y viento del S a 15 km/h (probabilidad de lluvia 0%).

Con viento moderado del sur la sensación térmica puede variar según la hora, pero AEMET no señala señales de tiempo adverso para las islas.

Islas Canarias

En Las Palmas de Gran Canaria (otras) las temperaturas serán de máx 28°C y mín 24°C, con nuboso y viento del N a 25 km/h; AEMET indica 0% de probabilidad de lluvia, por lo que se espera nubosidad sin precipitación.

La combinación de máximas moderadas y mínimas altas mantiene un día cálido, con más nubes que en la península pero carácter estable.

Recomendaciones

En el sur y el centro (por ejemplo, Sevilla, Zaragoza y Madrid ) evite la exposición prolongada en las horas de máxima insolación y mantenga hidratación.

) evite la exposición prolongada en las horas de máxima insolación y mantenga hidratación. En el norte, especialmente Bilbao y el entorno de A Coruña , lleve paraguas o impermeable ligero por el riesgo de lluvia.

y el entorno de , lleve paraguas o impermeable ligero por el riesgo de lluvia. Si visita Canarias, tenga en cuenta las posibles rachas asociadas al viento del N y ajuste actividades marítimas en consecuencia.

La mayor parte del país presentará cielos despejados y ambiente veraniego; la inestabilidad quedará concentrada en el norte peninsular. Para actualizaciones de última hora consulte los boletines y mapas de AEMET.

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