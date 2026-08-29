CEUTA.– Las denominadas «fragatas solidarias» llegarán este sábado a Ceuta para sumarse de forma presencial a la jornada de respaldo y apoyo a la ciudad autónoma convocada para este fin de semana. Las embarcaciones partirán desde distintos puntos de España con la previsión de hacer su entrada conjunta en la ciudad antes de las 20:00 horas, convirtiendo la travesía marítima en el gran símbolo de esta movilización.

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La iniciativa se desarrolla bajo el lema «Ceuta no se vende, Ceuta se defiende» y busca reunir a ciudadanos de todo el país en un encuentro de fraternidad y apoyo. Acompañada por lemas como «El mar nos une. Ceuta nos ama», la convocatoria pretende proyectar una imagen de unidad e implicación social con el pueblo ceutí.

Tarifa especial y cena de bienvenida

Para facilitar la llegada de manifestantes y simpatizantes desde la península, la compañía Transmediterránea ha habilitado una tarifa especial de 35,82 euros para el trayecto de ida y vuelta, lo que supone un descuento superior al 50% respecto al precio habitual del billete.

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A su llegada al puerto, la Ciudad Autónoma ofrecerá una cena de bienvenida a los expedicionarios dentro del programa de recepción institucional. Posteriormente, los asistentes realizarán diversas actividades y recorridos guiados por Ceuta.

La organización ha avanzado que la jornada contará con medios propios y un dispositivo que incluirá el sobrevuelo de varios helicópteros engalanados con la bandera de España.

Para las personas interesadas en sumarse o solicitar información, se han facilitado los teléfonos de contacto 629 223 369, 609 462 523, 629 640 515 y 645 634 483, así como una dirección de correo electrónico habilitada para formalizar las inscripciones.