CEUTA.– Momentos de gran tensión se han vivido este viernes por la noche en Ceuta durante la celebración de una nueva protesta ciudadana. A la altura de Villajovita, justo frente a la Colonia Weil, varios desconocidos han arrojado botellas llenas de aguarrás directamente contra las personas que se manifestaban pacíficamente en dirección al centro de la ciudad.

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Los participantes han denunciado este «intolerable e inaceptable ataque» al ejercicio de su libertad de expresión, en una marcha convocada para protestar por la situación de abandono que sufre la ciudad autónoma. Según el testimonio de los presentes, tras el lanzamiento del producto químico se observó a un individuo emprender la huida a pie, acompañado por al menos tres personas más. Varios manifestantes intentaron darle caza sin éxito, viéndose obligada a intervenir la Policía Nacional, desplegada en el lugar, para calmar los ánimos y evitar altercados mayores.

Investigación policial abierta tras un segundo incidente similar

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Este ataque no parece ser un hecho aislado en la ciudad. El sindicato policial JUPOL ha denunciado hoy mismo que en la jornada de ayer se produjo otro lanzamiento de características parecidas —una botella con líquido inflamable— dirigido esta vez contra personal militar.

La Policía Nacional ya investiga ambos sucesos que, si bien en principio no guardan relación directa entre sí, comparten un patrón preocupante: el empleo de artefactos o recipientes caseros cargados con sustancias nocivas e inflamables. Los investigadores trabajan para identificar a los responsables de estos boicots en un contexto en el que se había alertado previamente sobre la posible infiltración de elementos radicales con el objetivo de enrarecer el ambiente y alterar el transcurso pacífico de las movilizaciones.