95% de probabilidad de precipitación en Ceuta para este lunes, 17 de agosto de 2026, según la AEMET: cielo muy nuboso y lluvia escasa.

La AEMET recoge una máxima de 28°C y una mínima de 22°C. La sensación térmica podría alcanzar 30°C y descender hasta 23°C. La humedad oscila entre 65% y 100%. El viento sopla desde O (oeste) a 25 km/h, suficiente para notarse en zonas expuestas.

Previsión para los próximos días

El martes, 18 de agosto, se esperan intervalos nubosos, con temperaturas parecidas: 29°C de máxima y 22°C de mínima. Viento del SE a 10 km/h, por lo que las rachas serán menos intensas que hoy.

El miércoles, 19 de agosto apunta a ambiente más cargado: cielo nuboso y viento del O en torno a 30 km/h. Las temperaturas descenderían ligeramente a 27°C (máxima) y 21°C (mínima). Para el jueves, 20 de agosto la AEMET mantiene máximas de 28°C y mínimas de 21°C, pero en la ficha consultada no figura una velocidad concreta del viento; conviene revisar la actualización si vas a desplazarte.

Resumen del día en Ceuta

Temperatura máxima: 28°C

28°C Temperatura mínima: 22°C

22°C Estado del cielo: Muy nuboso con lluvia escasa

Muy nuboso con lluvia escasa Viento: O (oeste), 25 km/h

O (oeste), 25 km/h Probabilidad de precipitación: 95%

95% Humedad: 100% (máxima) / 65% (mínima)

100% (máxima) / 65% (mínima) Índice UV máximo: 8

Recomendaciones

Con un UV máximo de 8 conviene llevar protección solar (gorra, gafas y crema), aunque el cielo esté nuboso. Por la lluvia escasa y la probabilidad del 95%, lleva paraguas o impermeable ligero y ten precaución en zonas expuestas por el viento del oeste.