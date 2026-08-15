La Comisión Ejecutiva Federal del PSOE ha tomado cartas en el asunto para frenar la escalada de tensión entre la Ejecutiva Regional de Ceuta y su Grupo Parlamentario en la Asamblea. Tras una decisión tomada de forma unilateral por los diputados Melchor León y Sebastián Guerrero, mediante la cual acapararon la representación socialista en la totalidad de los consejos de administración de las empresas municipales, la dirección nacional ha dictado una resolución tajante para reconducir la situación.

El conflicto se desencadenó tras una reunión del Grupo Parlamentario a la que no asistió la diputada Hanan Ahmed. En dicho encuentro, León y Guerrero ejecutaron el cese de todos los vocales afines al secretario general regional, Miguel Ángel Pérez Triano, alegando «motivos organizativos». Como resultado, Guerrero pasó a asumir la representación en Acemsa, Amgevicesa y Obimasa, mientras que León se adjudicó la presencia en el Hotel Puerta de África, Parque Marítimo, RTVCE, Servicios Turísticos y Servilimpce.

Desde la dirección federal advierten que este movimiento representa «una modificación sustancial de la posición política que hasta ahora había mantenido el PSOE», comprometiendo la labor de control y fiscalización en las sociedades públicas. Ante las demandas de la Ejecutiva Regional, la Federal ha dispuesto las siguientes medidas inmediatas:

Suspensión y reversión de acuerdos: Se ordena suspender de forma inmediata el cese y nombramiento de representantes, exigiendo a los diputados emprender las acciones necesarias para restituir la composición previa al 13 de agosto.

Se ordena suspender de forma inmediata el cese y nombramiento de representantes, exigiendo a los diputados emprender las acciones necesarias para restituir la composición previa al 13 de agosto. Plazo límite y apercibimiento: León y Guerrero deberán acreditar el cumplimiento de esta directiva antes del miércoles 19 de agosto. La Federal advierte de que el desacatamiento supondrá la vulneración de los Estatutos Federales y derivará en la apertura de expedientes disciplinarios.

León y Guerrero deberán acreditar el cumplimiento de esta directiva antes del miércoles 19 de agosto. La Federal advierte de que el desacatamiento supondrá la vulneración de los Estatutos Federales y derivará en la apertura de expedientes disciplinarios. Plazo para la resolución del conflicto: Se concede hasta el 4 de septiembre para que ambas partes remitan la documentación e informes oportunos a Ferraz antes de dictaminar una solución definitiva.

Este choque institucional agrava las divisiones internas que se venían arrastrando en la agrupación ceutí, intensificadas recientemente por la publicación de cartas personales de Sebastián Guerrero y la participación de ambos parlamentarios en la protesta de la plaza de la Constitución contra la gestión del Gobierno central tras la última entrada masiva en la ciudad.