El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ceuta comunica que para el lunes, 17 de agosto de 2026 hay un total de 3 farmacias de guardia en la ciudad.

Relación con dirección y teléfono para localizar la farmacia más cercana; la guardia cubre las 24 horas, incluido el turno nocturno.

Zona Centro

RUIZ C.B. (Centro) – Dirección: C/JAÚDENES Nº 36 – Teléfono: 956 51 22 18

Campo Exterior (incluye turno de noche)

PUYA C.B. (Campo Exterior / Turno de Noche) – Dirección: C/TTE. CORONEL GAUTIER Nº 12 (JUNTO CUARTEL GUARDIA CIVIL) – Teléfono: 956 50 04 20

Si vas a solicitar medicación durante el turno nocturno, lleva la receta médica y, si es posible, llama antes al teléfono indicado para agilizar la atención.

En caso de urgencia sanitaria en Ceuta, llama al 112.