3 farmacias cubren la atención farmacéutica de guardia en Ceuta el domingo, 16 de agosto de 2026, según el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ceuta.
Esta guía permite localizar rápidamente el punto de dispensación operativo en cada zona: incluye dirección y teléfono para comprobar el servicio antes de desplazarse. Si necesita un medicamento con receta, lleve la receta médica y su documento de identidad; en turnos nocturnos la disponibilidad puede ser más limitada y conviene llamar antes. La relación publicada por el Colegio facilita la planificación de urgencias farmacéuticas en la ciudad.
Zona Centro
- PARTIDA (Centro) – Direccion: PASEO REVELLÍN Nº 7 – Telefono: 956 51 28 11
Campo Exterior / Turno de noche
- PUYA C.B. (Campo Exterior y Turno de Noche) – Direccion: C/TTE. CORONEL GAUTIER Nº 12 (JUNTO CUARTEL GUARDIA CIVIL) – Telefono: 956 50 04 20
Antes de acudir, confirme el horario llamando al teléfono indicado; lleve la receta si procede para agilizar la atención.