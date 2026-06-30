El tiempo en Ceuta para este martes, 30 de junio de 2026 viene marcado por estabilidad: según los datos de la AEMET, el cielo se mantendrá poco nuboso y las temperaturas se moverán en un rango agradable pero caluroso. La jornada arranca con una mínima de 21°C y alcanza una máxima de 27°C, con sensación térmica máxima también de 27°C.

En cuanto al viento, soplará del Este (E) con una intensidad de 10 km/h, un valor moderado que ayudará a aliviar de forma parcial. La probabilidad de precipitación es del 0%, sin señales de lluvia. Además, la humedad relativa se moverá entre 80% y 100%, y el índice UV alcanzará un nivel alto, con 9 como máximo.

Previsión para los próximos días

De cara a miércoles (1 de julio), la tendencia continúa en la misma línea: la AEMET mantiene poco nuboso, con máxima de 27°C y mínima de 22°C. El viento del Este aumentará ligeramente, hasta 15 km/h, pero sin cambios que indiquen riesgo de precipitación (los datos de precipitación facilitados para el día de hoy figuran en 0%, y para los siguientes no se aportan valores adicionales).

El jueves (2 de julio) cambia el tipo de nubosidad: se esperan intervalos nubosos, con temperaturas muy similares, máxima 27°C y mínima 23°C. En esta jornada el viento del Este se reforzará aún más, hasta 20 km/h. Por último, el viernes (3 de julio) bajará un grado la máxima, quedándose en 26°C, mientras la mínima se sitúa en 22°C; el apartado de nubosidad y la velocidad exacta del viento no incluyen el dato completo en la información proporcionada.

Resumen del día en Ceuta

Temperatura máxima: 27°C

27°C Temperatura mínima: 21°C

21°C Estado del cielo: Poco nuboso

Poco nuboso Viento: E, 10 km/h

E, 10 km/h Probabilidad de precipitación: 0%

0% Humedad relativa: entre 80% y 100%

entre 80% y 100% Índice UV máximo: 9

Recomendaciones

Con un UV máximo de 9, lo más prudente es protegerse del sol (sombrero/gorra, crema y busca sombra en las horas centrales). Aunque no se esperan lluvias (0%), conviene disfrutar del día con ropa ligera y mantener una precaución extra si notas el viento del Este, especialmente en zonas expuestas y al salir temprano o por la tarde.