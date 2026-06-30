El adelanto del episodio 593 revela las tensiones tras la muerte de Brossard, el enfrentamiento de Marta con Tasio y los planes de Salva ante el posible cierre de la cantina

La serie diaria de Antena 3, ‘Sueños de Libertad’, emite este martes 30 de junio a partir de las 15:50 horas su capítulo 593, una entrega marcada por el regreso de Fina y el impacto de la trágica muerte de Brossard. En el nuevo episodio, Marta decide ocultar a Fina que Bianca la llamó, un secreto que termina por ser descubierto. Al mismo tiempo, las sospechas de Félix Cifuentes sobre lo beneficioso que resulta el fallecimiento del francés para los De La Reina alteran la convivencia en la colonia, mientras Tasio mantiene su pulso por el futuro de La Industrial.

El desarrollo de la tercera temporada de ‘Sueños de Libertad’ continúa revolucionando las tardes de Antena 3 con la incorporación de diez nuevos nombres a su reparto, entre los que figuran Fernando Andina, Itziar Atienza, Xenia Tostado, Ana Carlota Fernández, Marco H. Medina, Delia Brufau, Javier Lara, Carlos Troya, Marina Orta, Laura Rozalén y Alberto Lozano, quienes se suman al elenco liderado por Natalia Sánchez, Dani Tatay, Oriol Tarrasón o Nancho Novo.

En la entrega de este martes, Marta se enfrenta directamente con Tasio debido a su firme idea de continuar con La Industrial, una iniciativa que podría provocar que los De La Reina se queden sin nada y las instalaciones terminen cayendo en manos de Floral. Ante esta situación de conflicto, Andrés intenta mediar entre ambas partes para evitar que se repitan los enfrentamientos directos, comprometiéndose personalmente a convencer a Hugo Brossard para mantener la producción en Toledo. Por su parte, Damián muestra un profundo dolor al constatar que Tasio es tan orgulloso y no valora el legado familiar de la misma forma que sus hermanos.

Dentro de las tramas de la fábrica, Carmen decide llamar a Claudia. Ante la insistencia de esta por averiguar si su marido y la doncella siguen relacionándose, la dependienta opta por contarle que Tasio ha contratado a Paula como operaria en las instalaciones. Esta situación empuja a Tasio a tomar la decisión de confesarse con don Agustín por lo sucedido con Paula. Mientras tanto, en el dispensario, Salva visita a Nieves para darle formalmente la bienvenida de nuevo a la colonia, un momento que aprovecha para solicitarle consejo sobre cómo aproximarse a Pablo y convencerle de sus buenas intenciones.

La viabilidad de los negocios de la colonia también se encuentra en un punto crítico. Ante la posibilidad de que la cantina eche el cierre definitivo, Salva da un paso al frente y opta por pedir un préstamo con el objetivo de abrir un nuevo negocio, un plan de futuro que decide compartir con Miguel. En el plano sentimental, el doctor se arma de valor y le pide formalmente una cita a Claudia.

En el entorno social de la colonia, las habladurías siguen marcando el día a día de los personajes. Eduardo pide perdón a Begoña por los rumores que circulan, a lo que ella responde confesándole que su única preocupación real es cómo estos comentarios pueden terminar afectando a sus hijos. Quien no oculta su malestar es Gabriel, que se encara de forma directa con su mujer tras sentirse humillado por dichas habladurías y le pregunta sin tapujos si es verdad que se ha acostado con el chófer.

Finalmente, la trama que involucra a la pareja central sufre un revés fundamental cuando Fina termina por descubrir que Marta le ha estado ocultando deliberadamente que Bianca se puso en contacto con ella a través de una llamada telefónica.