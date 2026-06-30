Martes, 30 de junio de 2026. Mirar atrás en el calendario sirve para entender cómo se han ido construyendo cambios legales, decisiones políticas y hasta giros económicos que marcan épocas. En este “Un día como hoy” se repasan seis efemérides donde, especialmente, España aparece con fuerza: derechos civiles, pactos y tensiones en el País Vasco, y el cierre de una etapa monetaria. Completan el recorrido algunos acontecimientos internacionales ligados a la UNESCO, la aviación y la historia reciente de Europa.

España aprueba el matrimonio civil entre personas del mismo sexo (2005)

El 30 de junio de 2005, el Congreso de los Diputados aprueba definitivamente la ley que autoriza el matrimonio civil entre personas del mismo sexo. Fue una decisión legislativa de gran calado en la agenda de derechos y convivencia, y marcó un punto de inflexión en la normalización del matrimonio igualitario en España.

Más allá del titular, la fecha se entiende mejor en contexto: durante esos años, en varios países europeos, las democracias debatían y avanzaban hacia marcos legales de igualdad. En España, la aprobación definitiva consolidó el cambio y permitió que la ley empezara a desplegarse en la vida cotidiana.

Fin del cambio de pesetas en bancos: solo el Banco de España (2002)

En 2002, otro hito práctico y muy “de calle” llega con la retirada final de la peseta. Ese día, las instituciones bancarias dejan de cambiar la peseta, que había quedado fuera de curso legal el 28 de febrero anterior. Desde entonces, el cambio solo es posible en el Banco de España.

La transición al euro fue, para mucha gente, una mezcla de esperanza y de nostalgia. Mientras el país se adaptaba a la nueva moneda, esta medida ponía el “punto final” a la peseta en el circuito habitual de oficinas bancarias.

El PSE-EE rompe el tripartito vasco tras 12 años de pacto con el PNV (1998)

El 30 de junio de 1998, el Partido Socialista Euskadi (PSE-EE) decide abandonar el Gobierno tripartito vasco que había mantenido durante 12 años con el Partido Nacionalista Vasco (PNV). La razón: la negativa de los nacionalistas vascos a acatar la Constitución.

Esta efeméride refleja cómo, en la política autonómica, las cuestiones institucionales y el marco constitucional han sido, durante décadas, un eje de tensión y negociación. Abandonar el gobierno tripartito no era solo un gesto interno: alteraba el equilibrio de poder y abría una etapa de mayor confrontación política.

Un salto jurídico y democrático: Alemania avanza y aprueba la ley de matrimonio igualitario (2017)

Fuera de España, pero igualmente relevante para el pulso de los derechos, el 30 de junio de 2017 en Berlín (Alemania) la Cámara Baja aprueba la ley de matrimonio entre personas del mismo sexo. Es un recordatorio de que, en diferentes países europeos, la igualdad ante la ley fue ganando terreno a través de votaciones parlamentarias.

Estas fechas, sumadas entre sí, dibujan una trayectoria histórica: de la discusión pública al reconocimiento legal.

Procesos y consecuencias en política española: prisión preventiva del PSOE (2025)

En 2025, la jornada deja un episodio especialmente sensible: en España, el Secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ingresa en prisión preventiva por su presunta implicación en casos de corrupción vinculados al Gobierno.

Este tipo de decisiones judiciales suele ser el reflejo, en el calendario, de la acción de la justicia en tiempos complejos. A partir de ahí, el debate público se desplaza: de las acusaciones y la investigación a la valoración procesal y la defensa de las partes.

Ceuta y el mundo: cultura, tragedias y memoria (2014 y 2019)

La efeméride también mira al exterior. En 2014, en el estrecho de Sicilia, la Armada de Italia encuentra 30 cadáveres a bordo de un barco de inmigrantes provenientes del norte de África. Otras más de 600 personas sobreviven y son puestas a socorro. Es una fecha que, tristemente, recuerda el coste humano de las travesías irregulares.

Y en 2019, en Bakú (Azerbaiyán), tiene lugar la ceremonia de apertura de la 43.ª sesión del Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO, un hito para la puesta en valor y la protección del patrimonio cultural y natural en todo el planeta.

Cierre: un 30 de junio que une ley, economía y sociedad

El 30 de junio deja, en su suma de historias, una enseñanza clara: la historia no avanza solo con grandes discursos, sino también con decisiones legales (como el matrimonio civil), con cambios económicos cotidianos (la transición monetaria) y con movimientos políticos que reconfiguran pactos y gobiernos. A la vez, los sucesos internacionales recuerdan que la memoria y la cooperación —ya sea cultural o humanitaria— también forman parte del mismo calendario.