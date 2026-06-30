Este martes, 30 de junio de 2026, el servicio de farmacias de guardia en Ceuta queda reflejado en la información facilitada por el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ceuta. La guardia permite que los vecinos puedan contar con atención farmacéutica fuera del horario habitual, con el objetivo de garantizar el acceso a los medicamentos cuando más se necesita.

Según los registros del Colegio para este día, no hay farmacias de guardia registradas para Ceuta. A continuación, puedes revisar el detalle por zonas y el turno de noche, con la situación tal y como figura en el listado oficial.

Zona Centro

No hay farmacias de guardia registrada en esta zona para hoy.

Campo Exterior

No hay farmacias de guardia registrada en esta zona para hoy.

Turno noche

No hay farmacias de guardia registradas para el turno nocturno (24 horas) para este martes, 30 de junio de 2026.

Recomendación práctica: si necesitas un medicamento y te encuentras en horario nocturno, acude con tu receta médica y la medicación prescrita indicada con claridad para agilizar la atención. En caso de urgencia, valora igualmente consultar con el servicio sanitario correspondiente para orientar el siguiente paso.