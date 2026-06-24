Este miércoles, 24 de junio de 2026, el tiempo en Ceuta llega marcado por la estabilidad: según los datos de la AEMET, el cielo estará despejado y las temperaturas se moverán entre 21°C de mínima y 28°C de máxima. La jornada se notará agradable, aunque con una sensación que se sitúa algo más baja que el termómetro, con una sensación térmica máxima de 26°C.

En cuanto al ambiente, la humedad irá desde un mínimo del 50% hasta un máximo del 95%, un rango que apunta a cambios propios de la mañana y el final del día. El viento soplará desde el NE con una intensidad baja, de 5 km/h, y la probabilidad de precipitación es del 0%, por lo que no se esperan lluvias.

Previsión para los próximos días

De cara a jueves, 25 de junio, la AEMET mantiene la tónica de buen tiempo: pocas nubes y temperaturas con ligera moderación, de 20°C a 26°C. El viento cambiará a O, aunque seguirá moviéndose en valores moderados, con una previsión de 25 km/h.

El patrón se repite en viernes, 26 de junio: poco nuboso, máximas de 26°C y mínimas de 20°C. En esta ocasión el viento soplará del O con 20 km/h, un poco menos intenso que el día anterior.

Ya el sábado, 27 de junio, la AEMET señala máximas de 26°C y mínimas de 19°C. En el apartado del cielo y el viento constan campos con información incompleta en el listado facilitado: se indica que aparece un valor de viento, pero no se especifica la cifra ni la dirección con claridad. Por ello, conviene tomar este punto con cautela mientras se confirma con el parte completo.

Resumen del día en Ceuta

Temperatura máxima: 28°C

28°C Temperatura mínima: 21°C

21°C Estado del cielo: Despejado

Despejado Viento: NE, 5 km/h

NE, 5 km/h Probabilidad de precipitación: 0%

0% Humedad: entre 50% y 95%

entre 50% y 95% Índice UV máximo: 10

Recomendaciones

Con UV máximo de 10, es recomendable protegerse del sol (sombrero/gorra, gafas y crema con factor alto) especialmente en las horas centrales. Aunque no hay lluvia (0%), la brisa es suave y el calor se notará: hidrátate y busca sombra si te vas a mantener al aire libre. Si sales temprano o al final del día, ten en cuenta la variación de humedad, que puede hacer que la sensación se perciba distinta respecto al centro de la jornada.