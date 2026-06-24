Las farmacias de guardia garantizan la atención farmacéutica en los días y horarios en los que el resto de establecimientos permanece cerrado. Para informar a los vecinos de Ceuta, el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ceuta publica el listado correspondiente a cada jornada, incluyendo por zonas y turnos.
En esta ocasión, para el miércoles, 24 de junio de 2026, el Colegio indica que no hay farmacias de guardia registradas para hoy según los turnos y áreas publicadas.
Zona Centro
No hay farmacia de guardia registrada en esta zona para hoy.
Campo Exterior
No hay farmacia de guardia registrada en esta zona para hoy.
Turno noche
No hay farmacia de guardia registrada para este turno.
Si necesitas medicación durante la noche o en un momento en el que no puedas acudir a una farmacia en horario habitual, te recomendamos llevar la receta médica (si aplica) y preparar la información necesaria para agilizar la atención. En cualquier caso, si la situación es urgente, busca orientación sanitaria cuanto antes.