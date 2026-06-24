AVISO PRE-SORTEO | Miércoles 24 de junio de 2026 — Sorteo ONCE

Se informa que el sorteo correspondiente al Cupón y juegos asociados organizado por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) se celebra hoy, miércoles 24 de junio de 2026. En este momento todavía no se disponen de los números ganadores ni de la relación definitiva de premios. La información relativa a los resultados será facilitada por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) una vez completado el proceso de extracción y validación oficial.

Con posterioridad a la celebración, se podrá comprobar la siguiente información oficial:

La combinación del número premiado de cinco cifras y su serie correspondiente que será extraída en el sorteo del Cupón.

Las categorías o modalidades de premio que sean establecidas para las diferentes apuestas vinculadas al cupón.

La existencia de posibles complementarios o mecanismos de reintegro aplicables, en su caso, conforme a lo dispuesto por el operador.

La relación de modalidades diarias del Cupón y de los juegos activos vinculados que resulten afectadas por el sorteo.

Mecánica de juego y modalidades de apuesta

En el presente sorteo se realizará la extracción del número premiado de cinco cifras y serie, según la mecánica oficial definida por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). La asignación de premios se establecerá en función de la coincidencia entre los números y series emitidos en los títulos y los resultados extraídos. Se indica que existen modalidades diarias del Cupón así como otros juegos activos vinculados que podrán verse condicionados por la misma extracción y por las reglas específicas que hayan sido publicadas por el operador.

Se hace constar que las categorías de premio, criterios de adjudicación y cualquier particularidad sobre complementarios o reintegros serán comunicados por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) en su información oficial. Cualquier interpretación de la mecánica de juego será remitida a la normativa y condiciones publicadas por el citado operador.

Horario y seguimiento oficial

La extracción está prevista a lo largo del día y los resultados serán difundidos por los canales oficiales de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). El seguimiento y la publicación de los estados del sorteo serán realizados por el operador y se recomienda atender a las comunicaciones que sean emitidas por la entidad organizadora. La información oficial será accesible en el portal del operador:

Verificación de los premios

Una vez publicados los resultados, la comprobación y validación de boletos y participaciones deberá ser realizada conforme a los procedimientos establecidos por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). Los premios estarán sujetos a la verificación documental y técnica que el operador considere procedente y se tramitarán de acuerdo con las normas oficiales vigentes. Los puntos de venta autorizados y los servicios de atención del operador serán las vías habilitadas para la confirmación y el cobro de los importes reconocidos.

Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE).