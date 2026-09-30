La AEMET prevé para Ceuta el miércoles 30 de septiembre de 2026 un día poco nuboso, con máxima 25°C, mínima 20°C, viento del este a 10 km/h y 0% de probabilidad de precipitación.

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La sensación térmica se mantiene en torno a esos valores. La humedad oscilará entre una mínima del 70% y una máxima del 100%, y el índice UV máximo será de 6, según la AEMET. Para la jornada la AEMET no recoge riesgo de precipitaciones. En esta previsión se mantienen temperaturas suaves para la época.

El viento del este puede moderar la sensación térmica en las zonas expuestas del litoral ceutí.

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Previsión para los próximos días

El jueves 1 de octubre la AEMET apunta a predominio de nubes altas y temperaturas similares: máxima 25°C y mínima 19°C, con viento del este a 10 km/h.

El viernes 2 de octubre aumentará la cobertura nubosa y se esperan lluvias escasas; la máxima será de 25°C y la mínima de 21°C, con viento del este a 15 km/h. Para el sábado 3 de octubre la previsión indica 25°C de máxima y 22°C de mínima, aunque la información facilitada por la AEMET no incluye datos completos del estado del cielo ni de la velocidad del viento para ese día.

Resumen del día en Ceuta

Temperatura máxima: 25°C

25°C Temperatura mínima: 20°C

20°C Estado del cielo: Poco nuboso

Poco nuboso Viento: E, 10 km/h

E, 10 km/h Probabilidad de precipitación: 0%

0% Humedad: máxima 100% y mínima 70%

máxima 100% y mínima 70% Índice UV máximo: 6

Recomendaciones

Con un índice UV máximo de 6 conviene usar protección solar si se va a permanecer al aire libre durante las horas centrales. Aunque no se esperan lluvias (0%), lleve una prenda ligera para la noche, con mínimas en torno a 20°C. En zonas costeras expuestas el viento del este puede aumentar la sensación de frescor.

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