La Policía Nacional organiza el traslado en autobús de los residentes en los asentamientos hacia el CATE de las naves del Tarajal para su filiación, mientras parte de los nacionales marroquíes decide regresar a su país ante la baja probabilidad de obtener asilo.

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CEUTA — Un grupo de decenas de personas de nacionalidad marroquí que permanecían acampadas en los asentamientos informales de la playa de Benítez ha decidido emprender el regreso voluntario a Marruecos durante la mañana de este martes. La determinación se ha producido en el marco del operativo policial coordinado para evacuar los asentamientos y canalizar la situación administrativa de los recién llegados.

Desde las 9:30 horas, un dispositivo desplegado por la Jefatura Superior de la Policía Nacional ha procedido a agrupar a los ocupantes de las chabolas y gestionar su traslado en autobuses escoltados hacia la zona fronteriza del Tarajal. El itinerario principal de los vehículos ha sido el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE), ubicado en las naves del Tarajal, punto donde se efectúa la filiación completa de los ciudadanos extranjeros previa a su reubicación en el campamento provisional de Loma Colmenar.

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Información sobre el proceso de protección internacional

Durante el desarrollo de las tareas de evacuación, un intérprete integrado en la comitiva policial ha ido informando a los migrantes sobre las fases del procedimiento para disipar temores sobre expulsiones inmediatas. Los agentes precisaron que el traslado al CATE responde al inicio del expediente de filiación y a la opción formal de tramitar solicitudes de protección internacional.

En estas mismas comunicaciones, se trasladó a los afectados los criterios marcados por el marco legal y por el Gobierno de España, recordando que las razones de índole exclusivamente económica o laboral no son causa suficiente para la concesión del derecho de asilo según la normativa vigente.

Traslado a la frontera del Tarajal

A la luz de esta información y de las reducidas perspectivas de lograr el estatus de asilado, decenas de ciudadanos marroquíes manifestaron expresamente su voluntad de no continuar en la ciudad autónoma y retornar a su país de origen. Tras formalizar su intención, fueron trasladados en los propios autobuses hasta el paso fronterizo del Tarajal, donde completaron el trámite de regreso supervisado por los efectivos policiales.