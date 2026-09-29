El Ejecutivo de coalición fragmenta el paquete regulatorio en dos textos para salvaguardar las medidas de mayor consenso con Junts y PNV, mientras somete a las Cortes la renovación indefinida exigida por el Sindicato de Inquilinas.

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MADRID — Tras una intensa negociación de última hora que retrasó el inicio del Consejo de Ministros, el Gobierno ha aprobado este martes dos reales decretos ley en materia de vivienda. La estrategia en dos fases busca canalizar la presión del movimiento social acampado en la Puerta del Sol, al tiempo que salvaguarda la viabilidad parlamentaria de las medidas con sus socios de investidura.

El Gabinete ha solicitado ya la convocatoria de un pleno extraordinario en el Congreso de los Diputados para este mismo viernes, con el objetivo de someter a convalidación inmediata ambos textos legales.

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Primer decreto: prórroga hasta 2028 y blindaje ante desahucios

El primero de los decretos aprobados concentra las iniciativas acordadas para recabar el respaldo de formaciones como PNV y Junts. Este bloque normativo incluye:

Prórroga de contratos: Extensión automática por dos años de todos los contratos de arrendamiento en vigor que expiren antes del 31 de diciembre de 2028.

Extensión automática por dos años de todos los contratos de arrendamiento en vigor que expiren antes del 31 de diciembre de 2028. Protección social: Ampliación del escudo frente a los desahucios para hogares vulnerables hasta el año 2030.

Ampliación del escudo frente a los desahucios para hogares vulnerables hasta el año 2030. Regulación de mercado: Nuevos marcos de control para los alquileres de temporada y por habitaciones, junto con la prohibición temporal de adquisición de vivienda por parte de fondos de inversión hasta 2028.

Segundo decreto: la «renovación automática» a debate parlamentario

En un segundo texto diferenciado, el Ejecutivo ha integrado la exigencia más intervencionista trasladada por el Sindicato de Inquilinas: la renovación automática e indefinida de los contratos de alquiler, que obligaría a los arrendadores a mantener a los inquilinos de forma permanente salvo causas tasadas.

Fuentes gubernamentales reconocen que este segundo decreto cuenta con un recorrido parlamentario más incierto, si bien su aprobación responde al compromiso asumido por la parte de Sumar en el seno de la coalición tras el pulso mantenido durante la mañana.