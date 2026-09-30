El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ceuta ha publicado el listado de farmacias de guardia para el miércoles, 30 de septiembre de 2026.
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El listado recoge las farmacias de guardia por zonas y turnos, con direcciones y teléfonos, para facilitar la atención cuando las oficinas de farmacia habituales están cerradas, según el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ceuta. Consulte la sección correspondiente a su zona para identificar la farmacia de guardia más próxima. Los teléfonos incluidos permiten confirmar la disponibilidad antes de desplazarse. El listado se refiere exclusivamente a la ciudad de Ceuta.
Zona Centro
- PARTIDA (Centro) — PASEO REVELLÍN Nº 7 — 956 51 28 11
Campo Exterior
- PUYA C.B. (Campo Exterior) — C/TTE. CORONEL GAUTIER Nº 12 (JUNTO CUARTEL GUARDIA CIVIL) — 956 50 04 20
Turno noche
- PUYA C.B. (Turno de Noche) — C/TTE. CORONEL GAUTIER Nº 12 (JUNTO CUARTEL GUARDIA CIVIL) — 956 50 04 20
Lleve la receta médica para agilizar la dispensación. Si tiene dudas, llame antes al teléfono de la farmacia de guardia.
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