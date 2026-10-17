Los ferrys de la línea Ceuta-Algeciras para el sábado 17 de octubre de 2026 operan con Baleària y DFDS, ofreciendo salidas durante la jornada en ambos sentidos.

Lee tambien: Farmacias de guardia en Ceuta hoy, 19 de octubre

Para planificar el viaje, consulta los horarios del día por ruta y comprueba el horario de salida que necesitas antes de presentarte en el puerto.

Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30 Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis. Suscribirme Acepto recibir el boletín y la política de privacidad. Puedes darte de baja en cualquier momento.

Ruta Ceuta-Algeciras

Estas son las salidas disponibles desde Ceuta hacia Algeciras el sábado 17 de octubre de 2026.

Lee tambien: El tiempo en Ceuta hoy, domingo 18 de octubre: máxima de 22 °C

Salida Naviera Duración aprox. 06:00 Baleària 1 h 30 min 08:30 Baleària 1 h 09:00 DFDS 1 h 10:30 Baleària 1 h 30 min 11:30 Baleària 1 h 12:00 DFDS 1 h 14:30 Baleària 1 h 15:30 DFDS 1 h 16:00 Baleària 1 h 15 min 17:30 Baleària 1 h 18:30 DFDS 1 h 21:00 Baleària 1 h 15 min 21:30 DFDS 1 h 22:15 Baleària 1 h 15 min

Ruta Algeciras-Ceuta

Estas son las salidas disponibles desde Algeciras hacia Ceuta el sábado 17 de octubre de 2026.

Salida Naviera Duración aprox. 07:00 Baleària 1 h 07:30 DFDS 1 h 08:00 Baleària 1 h 30 min 10:00 Baleària 1 h 10:30 DFDS 1 h 13:00 Baleària 1 h 13:30 DFDS 1 h 14:00 Baleària 1 h 30 min 16:00 Baleària 1 h 17:00 DFDS 1 h 19:00 Baleària 1 h 30 min 20:00 DFDS 1 h 20:30 Baleària 1 h 23:00 Baleària 1 h 30 min

Horarios de Baleària y DFDS consultados en sus webs el 9 de octubre de 2026. Pueden cambiar: confírmalos con la naviera antes de viajar.

Recomendaciones para viajeros

Para coger el ferry el sábado 17 de octubre de 2026, se recomienda presentarse en el puerto con al menos 45 minutos de antelación, especialmente si viajas con documentación o equipaje.

Conviene confirmar el horario con la compañía, revisar las condiciones meteorológicas en el Estrecho antes de salir y llevar la documentación de viaje al día.

Antes de ir al puerto, conviene consultar el estado del Estrecho en ¿Sale hoy el barco en Ceuta?

Te puede interesar