El tiempo en Ceuta para este sábado 27 de junio de 2026 llega marcado por la estabilidad: según los datos de la AEMET, el cielo se presenta despejado y las temperaturas se mantienen en un rango veraniego. La jornada arrancará con una mínima de 19°C y terminará con una máxima de 27°C, con sensación térmica que se moverá de forma similar entre 19°C y 26°C.

En cuanto al ambiente, el viento sopla flojo en dirección NO, con una velocidad de 10 km/h. La probabilidad de precipitación es del 0%, por lo que no se esperan lluvias. Además, la humedad relativa oscila entre un mínimo del 55% y un máximo del 90%, y el índice UV alcanza un valor máximo de 10, lo que refuerza la recomendación de protegerse del sol durante las horas centrales.

Previsión para los próximos días

De cara al domingo 28 de junio, la AEMET mantiene una situación muy parecida: poco nuboso, con máxima de 28°C y mínima de 20°C. El viento será del O y se situará en torno a 20 km/h, por lo que puede notarse algo más que hoy, especialmente en momentos de mayor ventilación.

El lunes 29 de junio vuelve el cielo despejado, con temperaturas similares: 27°C de máxima y 20°C de mínima. El viento rolará hacia E y mantendrá una intensidad de 10 km/h. Para el martes 30 de junio, se anuncian 27°C como máxima y una subida de la mínima hasta 22°C; en este caso, la información de nubosidad y el dato de viento no figura completo en los valores facilitados para esa jornada.

Resumen del día en Ceuta

Temperatura máxima: 27°C

27°C Temperatura mínima: 19°C

19°C Estado del cielo: Despejado

Despejado Viento: NO, 10 km/h

NO, 10 km/h Probabilidad de precipitación: 0%

0% Humedad relativa: 55% a 90%

55% a 90% Índice UV máximo: 10

Recomendaciones

Con UV 10 y cielo despejado, conviene protegerse del sol (gafas, gorra y crema) y evitar la exposición prolongada en las horas de mayor radiación. Aunque no se esperan lluvias (0%), el calor puede sentirse con fuerza: hidrátate con frecuencia. Por último, pese a que el viento no es fuerte, al soplar del NO puede refrescar puntualmente; lleva alguna prenda ligera si vas a estar fuera durante la tarde-noche.