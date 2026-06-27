Fernando Alonso confirma el estancamiento del monoplaza en Spielberg tras un fin de semana negro en Montmeló y un inicio de temporada con ocho abandonos para la escudería de Silverstone

La crisis deportiva y técnica de Aston Martin continúa agravándose sin visos de solución inmediata. Tras un fin de semana negro en el Gran Premio de Cataluña, donde el AMR26 evidenció en el circuito de Montmeló su falta de prestaciones, la escudería británica afronta el Gran Premio de Austria sumida en un mar de dudas. Las primeras siete rondas del campeonato mundial han resultado desastrosas para la firma de Silverstone que, a pesar de haber conseguido sumar un único punto, se ha consolidado en líneas generales como el equipo más lento de la parrilla durante la presente temporada.

La empresa con sede en Silverstone se enfrenta a innumerables complicaciones con el diseño del AMR26, la mayoría de las cuales tienen su origen directo en la unidad de potencia suministrada por Honda. Aunque el fabricante japonés ha logrado dar pequeños pasos en lo que respecta a la fiabilidad, el rendimiento global de Aston Martin se mantiene muy rezagado en comparación con sus competidores directos. Concluir las pruebas puntuables se ha transformado en un desafío mayúsculo para los pilotos de la organización, quienes acumulan un total de ocho abandonos en lo que va de año. La gravedad de la situación técnica queda retratada al contrastar estos datos con los de Cadillac, la formación más nueva de la Fórmula 1, que únicamente ha registrado cuatro retiradas en el mismo período.

Una seria advertencia de Honda en el Red Bull Ring

Las perspectivas de mejora de cara a la cita en el Red Bull Ring son sumamente complejas y amenazan con empeorar la coyuntura del equipo. En los días previos al Gran Premio de Austria, Honda emitió una seria advertencia pública dirigida a los responsables de las instalaciones de Silverstone para alertar de las dificultades inherentes al trazado centroeuropeo.

El director general de HRC, el señor Orihara, detalló en un comunicado oficial de prensa la problemática que aguarda a los monoplazas: «El Red Bull Ring, que será la sede este fin de semana, está ubicado en una zona montañosa de gran altitud, lo que supone una mayor exigencia para los turbocompresores en comparación con otros circuitos». El máximo responsable de la división de competición de la marca nipona fue tajante respecto al rendimiento esperado en Spielberg, sentenciando que «será difícil lograr que el turbo y el motor funcionen» de manera óptima bajo estas condiciones atmosféricas y geográficas.

Alonso retrata la realidad técnica en los entrenamientos

Lejos de revertir la tendencia, las sesiones de entrenamientos libres en Austria han servido para ratificar los peores pronósticos. El piloto español Fernando Alonso se encargó de escenificar sobre la pista la cruda realidad que atraviesa Aston Martin. El competidor asturiano finalizó en la última posición de la tabla de tiempos durante la primera sesión de entrenamientos libres (FP1), mientras que en la segunda sesión (FP2) apenas pudo ascender hasta el decimonoveno lugar. En esa segunda tanda, Alonso solo superó los registros de su compañero de equipo, el canadiense Lance Stroll, de Valtteri Bottas y de Sergio Pérez.

La brecha con el resto de las escuderías se acrecienta debido a una evidente parálisis en el desarrollo del coche. Mientras todos sus rivales continúan introduciendo de forma regular evoluciones técnicas en sus respectivos monoplazas, el equipo de Silverstone se mantiene en el Red Bull Ring sin aportar ninguna novedad técnica en el AMR26, confirmando la continuidad del drama deportivo.

Al término de las sesiones, Fernando Alonso compareció ante los medios de comunicación para analizar de forma analítica el comportamiento del vehículo y la situación del garaje: «Ha sido difícil, nada realmente nuevo para nosotros, nada que aprender. Experimentamos un poco con el set-up en la FP1, también hicimos algunos cambios en la FP2, pero seguimos sin estar en la ventana, así que se necesitan más cambios», constató el bicampeón mundial.

Además de la falta estructural de rendimiento del monoplaza, el piloto de Aston Martin desveló la aparición de contratiempos específicos en su unidad: «También en mi lado del garaje hay algunos otros problemas con el coche que seguimos investigando. Tenemos que arreglos para mañana». Como único punto neutral dentro del adverso panorama, Alonso matizó que «la manejabilidad no fue muy diferente en comparación con otras carreras, así que no estamos sufriendo en ese aspecto». Sus declaraciones no invitan al optimismo para el resto del fin de semana y ahondan las dudas sobre el futuro inmediato de la escudería en el campeonato.