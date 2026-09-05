21°C de mínima y 26°C de máxima: Ceuta amanece este sábado, 5 de septiembre de 2026 con el cielo cubierto, según la AEMET. La sensación térmica coincide prácticamente con las temperaturas.
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El viento sopla del NE a 15 km/h; la humedad prevista oscila entre 80% y 100% y la probabilidad de precipitación es del 20%, por lo que no se esperan chubascos generalizados.
Previsión para los próximos días
El domingo (6 de septiembre) se mantiene un perfil similar: máxima de 26°C y mínima de 22°C, con nubes altas y viento del E a 10 km/h. El lunes (7 de septiembre) repetirá máximas de 26°C y mínima de 21°C, con cielo muy nuboso y viento del E a 10 km/h. Estos dos días no muestran variaciones térmicas significativas respecto al sábado.
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El martes (8 de septiembre) se prevé un aumento a 28°C de máxima y 21°C de mínima; AEMET no detalla el estado del cielo ni la velocidad exacta del viento para esa jornada en los datos disponibles.
Resumen del día en Ceuta
- Temperatura máxima: 26°C
- Temperatura mínima: 21°C
- Estado del cielo: Cubierto
- Viento: NE, 15 km/h
- Probabilidad de precipitación: 20%
- Humedad: entre 80% y 100%
- Índice UV máximo: 8
Recomendaciones
Con un índice UV de 8, protégete del sol: crema, gafas y gorra. Lleva una capa ligera por la humedad y la brisa del NE. La probabilidad de lluvia es baja (20%), pero si vas a pasar tiempo al aire libre, lleva un paraguas o impermeable ligero.